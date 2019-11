Parcheggiatore abusivo donna davanti al Cardarelli di Napoli: blitz e multe

LEGGI ANCHE

Gli agenti del Commissariato Arenella hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio tra via Bernardo Cavallino, via S. Freud e piazzale Cardarelli. Nel corso dell’attività i poliziotti hanno effettuato 4 posti di controllo identificando 47 persone di cui 12 con precedenti di polizia e controllando 17 veicoli, di cui 7 motoveicoli.Sono state sottoposte a controllo cinque sale scommesse di cui due contravvenzionate per apertura al di fuori degli orari previsti ed è stato sanzionato amministrativamente un 22enne trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish. Inoltre, all’esterno dell’ospedale Cardarelli è stata sanzionata, ai sensi dell’art. 7 co. 15bis del Codice della Strada, una 62enne napoletana sorpresa ad esercitare l’attività illegale di parcheggiatore abusivo ; alla donna è stato notificato l’ordine di allontanamento.