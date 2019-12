Il parcheggiatore abusivo con il reddito di cittadinanza: scoperto e denunciato nel Napoletano

Ha 56 anni ed è incensurato il parcheggiatore abusivo sanzionato dai carabinieri della tenenza di Arzano. Per lui è la prima volta, non era mai stato beccato prima. Quando i militari l'hanno fermato in via Zanardelli - nei pressi dell'Asl locale - il 56enne ha ammesso di avere bisogno di lavorare. Non ha parlato però del reddito di cittadinanza, beneficio economico di cui già godeva e per il quale sarà richiesta la revoca o la rimodulazione. In caso di recidiva per il 56enne scatterà una denuncia penale. © RIPRODUZIONE RISERVATA