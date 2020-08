LEGGI ANCHE

Una prima discussione dai toni accesi tra il gestore di un parcheggio e due giovani sconosciuti che avevano fermato l'auto fuori dalle strisce. Poi, il ritorno dei due clienti accompagnati da altri tre ragazzi e il conseguente pestaggio del parcheggiatore. Le immagini del nuovo episodio di violenza avvenuto a Castellammare hanno fatto il giro delle chat nella serata di venerdì, poco dopo la manifestazione di piazza in sostegno del carabiniere, picchiato in piazza Principe Umberto una settimana fa. L'episodio, non denunciato, risale però a qualche sera fa. La vittima aveva deciso di non rivolgersi alle forze dell'ordine, ma da ieri mattina sul caso indagano i poliziotti del commissariato stabiese agli ordini del dirigente Pietro Paolo Auriemma e del vicequestore Manuela Marafioti. Nel mirino della squadra investigativa della polizia sono finiti cinque giovani dell'area stabiese, alcuni già identificati grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del parcheggio di via Bonito, dove è accaduto il fatto. I filmati sono stati acquisiti ieri mattina, insieme alle dichiarazioni del parcheggiatore che ha raccontato di non conoscere i suoi aggressori.La lite sarebbe scoppiata per futili motivi, legati appunto alle modalità di parcheggio degli aggressori. Stando a una prima ricostruzione, i due ragazzi non avevano gradito il «richiamo», erano andati a chiamare rinforzi e come raccontano le immagini avevano prima accerchiato, poi aggredito il gestore dell'area di sosta privata alle spalle del porto stabiese. Un pestaggio violento, con calci al volto e la vittima scaraventata con testa contro un'auto in sosta. Dopo il pestaggio, i giovani del branco sono fuggiti a bordo della Fiat 500 con la quale erano arrivati lì. Il parcheggiatore, soccorso, era stato medicato in ospedale con un prognosi di venti giorni. Ieri è stato convocato in commissariato e interrogato. Proseguono le indagini dei carabinieri, invece, sul pestaggio dell'appuntato Ballarò. Se restano in carceree il 17enne P.D.M., si sono presentati in caserma e sono stati denunciati a piede libero Antonio Longobardi e Michele Staiano. Mancano all'appello ormai pochissimi nomi per chiudere il cerchio, in parte già individuati. Proprio ieri, i carabinieri della compagnia di Castellammare hanno sequestrato lo scooter con il quale Imparato aveva investito Ballarò prima del pestaggio: il guidatore era senza patente.