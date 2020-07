Parcheggiatori abusivi a Napoli, blitz nella notte: foglio di via per due 50enni

Due uomini di 54 e 52 anni sono stati denunciati dai poliziotti del commissariato Decumani nel centro storico di Napoli in quanto sorpresi a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo. Ad entrambi è stato notificato un ordine di allontanamento. I due sono stati sorpresi nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro antico della città e in particolare in via del Sole, vico Sant'Aniello a Caponapoli e piazzetta Sant'Andrea delle Dame svolto dagli agenti del commissariato Decumani con il supporto di personale della società Anm (Azienda napoletana mobilità), azienda dei trasporti del Comune di Napoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso dell'attività sono state anche contestate 57 violazioni del Codice della strada per sosta irregolare dei veicoli. Infine, un 64enne napoletano è stato denunciato per ricettazione poiché, dopo aver parcheggiato l'auto nell'area di sosta riservata ai disabili, aveva esposto un tagliando di sosta per portatori di handicap risultato rubato.