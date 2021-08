Parcheggiatori abusivi a Napoli, sei denunce tra Santa Lucia e Mergellina

Continua l’attività degli agenti della polizia locale dell'unità operativa Chiaia per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nella giornata sono state monitorate le zone di via Generale Orsini, Santa Lucia e Nazario Sauro con la denuncia di tre soggetti sorpresi a svolgere l’attività abusiva nonostante una recidiva nel biennio e pertanto sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Inoltre i controlli sono stati effettuati anche nelle strade limitrofe a via Toledo, come via Santa Brigida, via Leoncavallo, con la denuncia di altri due soggetti recidivi nell’attività di parcheggiatore abusivo; anche in piazza Sannazaro veniva sorpreso e denunciato un altro parcheggiatore come nella zona del lungomare dove in prossimità degli chalet sono stati denunciati altri tre soggetti anch'essi recidivi