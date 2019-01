Parcheggiatori abusivi, la Procura di Napoli contro le misure soft

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando ha visto quel provvedimento, parliamo dell'obbligo di firma due volte al giorno (alle nove e alle diciotto) ha pensato subito a come conciliare le proprie attività. Ed è andato in crisi: come faccio a firmare alle nove se ho il turno di notte con l'Asìa? Una riflessione riconducibile a uno degli otto parcheggiatori abusivi di via Sedile di Porto, quelli - per intenderci - finiti al centro di una sorta di tira e molla giudiziario tra Procura, giudice per le indagini preliminari e collegio del Riesame. Un caso tutto legato alle esigenze cautelari, un braccio di ferro che si sta giocando all'indomani della definizione del decreto sicurezza, il cosiddetto decreto Salvini che ha un capitolo relativo anche ai parcheggiatori abusivi.