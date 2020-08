Parcheggiatori e ambulanti abusivi, controlli straordinari a Castellammare

Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia e della Polizia Locale hanno effettuato in corso De Gasperi un servizio straordinario di controllo del territorio teso al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta irregolare dei veicoli. Nel corso dell’attività sono state contestate violazioni del Codice della Strada per sosta irregolare e per guida senza patente; inoltre, un veicolo è stato sottoposto a sequestro per la mancata copertura assicurativa. Infine, una persona è stata sanzionata amministrativamente in quanto sorpresa a vendere bibite e generi alimentari priva delle previste autorizzazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA