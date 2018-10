Focus dei militari su giovani e parcheggiatori servizio di controllo straordinario svolto in settimana dai carabinieri di napoli su tutto il territorio della città per contrastare l’illegalità diffusa. 1100 le persone controllate: tra queste 353 erano pregiudicati, 83 minori. controlli mirati ai giovani riuniti nei luoghi del divertimento: 6 i ragazzi sorpresi con cocaina, hashish, marijuana o eroina per uso personale e segnalati alla prefettura quali assuntori di stupefacente. e, sempre nelle zone più frequentate della città, i militari hanno contravvenzionato 27 parcheggiatori abusivi sorpresi: tra loro, 15 sono stati raggiunti da ordini di allontanamento. in strada contestate 216 violazioni al codice, 68 i veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo.

Domenica 7 Ottobre 2018, 11:01

