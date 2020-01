Parcheggiatori scatenati al Parco San Paolo: auto alle spalle del cancello installato da pochi mesi

C’è la partita al San Paolo ed i parcheggiatori abusivi tornano ad occupare strade vecchie ed aree nuove.

È il caso dello spazio tra il liceo Labriola e la chiesa di San Paolo apostolo dove, pochi mesi fa, venne istallato un cancello utile ad isolare quel tratto di strada adoperato dalle prostitute e dai pusher della zona. Un cancello che però non sembra aver sortito l’effetto desiderato e che adesso, viene adoperato dai posteggiatori attivi in via Bakunin.



«Il parco san Paolo - dichiara l’assessore al welfare della X Municipalità- durante le partite è sempre ostaggio dei parcheggiatori abusivi. Ce ne sono almeno una decina che operano tra l'ingresso davanti alla chiesa e via Guidetti. Le volanti della polizia stradale e della polizia municipale sono su via Cinthia ma non entrano nel parco. Il cancello del Labriola pur essendo stato montato non è ancora operativo, quindi le auto parcheggiano anche all'interno. Domani chiederò nuovamente a città metropolitana i tempi della sua chiusura, perché non possiamo continuare a vivere in queste condizioni».