Parchimetro sradicato dal suolo a Torre del Greco: «Non è inciviltà, è proprio Neandhertal»

TORRE DEL GRECO. Un parchimetro sradicato dal suolo e lasciato per terra senza chiamare soccorsi. Non è chiaro se l’abbia provocato una manovra con l’auto o, per i fantasiosi, un atto di forza di qualche “emergumeno”. Tuttavia, la scena che si presenta ai cittadini nella centrale via Nazionale riconduce inevitabilmente ad azioni antecedenti ad ogni forma di civiltà.

In un momento, poi, in cui Torre del Greco conta oltre 700 contagi da Covid e resta tra i Comuni più colpiti dalla pandemia con quasi 200 morti. Le immagini, pubblicate da un cittadino sui social, stanno facendo il giro del web. «Non si tratta nemmeno più di inciviltà- si legge nei commenti- ma di vero e proprio disagio sociale. Barbarie simili non lasciano alcun barlume di speranza».