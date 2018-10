Falcone e Borsellino: il parco simbolo del degrado di Pianura

Martedì 23 Ottobre 2018, 12:31

Erba alta, cancelli divelti ed una grande discarica a cielo aperto. Così si presenta il parco intitolato ai giudici Giovanni Faclone e Paolo Borsellino nel quartiere di Pianura a Napoli. Uno spazio verde negato ai cittadini e che da quasi un decennio è luogo di degrado ed abbandono. L’area verde lungo il Corso Duca D’Aosta è del tutto priva dei giochi e delle attrazioni che la trasformarono in un punto di riferimento per lo svago ed il relax delle famiglie della zona.«Questo è uno scempio» dichiara il consigliere della IX Municipalità Pasquale Strazzullo. «Il parco è diventato luogo di bivacco e ritrovo per i senza tetto. Ma non solo. Anche i clan della zona in passato se ne sono serviti per nascondere armi e sostanza illecite. Di notte tutta la zona viene avvolta dal buio ed è insicura. Noi chiediamo che il parco sia restituito ai bambini di Pianura, affinché il nome di questi due giudici non sia più oltraggiato. Speriamo che le istituzioni centrali ci ascoltino».