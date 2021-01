Parco Galeazzo, trovato scooter rubato: due uomini denunciati per ricettazione

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti in via Metamorfosi presso il Parco Galeazzo poiché era stata segnalata la presenza di uno scooter rubato all’interno di uno dei box del condominio.

I poliziotti sono riusciti ad entrare nel locale in cui hanno sorpreso due uomini ed hanno rinvenuto uno scooter, rubato nella stessa giornata in via Celentano, che è stato restituito al proprietario. G.V. e P.O., napoletani di 34 e 48 anni, sono stati denunciati per ricettazione.

