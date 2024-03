Grande partecipazione di cittadini alla Festa della Primavera organizzata dal Sole che Ride in occasione della data della mancata consegna dei Parco Mascagna dopo la riqualificazione. Com’è tristemente noto, i lavori non sono mai partiti, fatta eccezione per il contestato taglio degli alberi. Vano il tentativo dell’assessore comunale, che si è presentato all’iniziativa, di placare gli animi; le persone non sono rimaste soddisfatte dalle motivazioni addotte, la variante in corso d’opera, resasi necessaria da evitabili errori di progettazione, non giustifica questo spaventoso ritardo. Durante la manifestazione è stata rilanciata la raccolta firme per l’apposizione del vincolo paesaggistico al Parco.

“La situazione del Parco Mascagna è ingiustificabile, bloccata anche dall’incapacità e strafottenza di alcuni dirigenti. Fino ad ora sono stati in grado solo di radere al suolo decine e decine di alberi, distruggendo il verde pubblico esistente. Continueremo a vigilare su questa vicenda, presidiando il parco e compulsando Comune e Assessorato fino a quando non avranno inizio i lavori e il parco sarà riconsegnato ai cittadini”. Ha detto il deputato Francesco Emilio Borrelli con la consigliera regionale Roberta Gaeta.

“La variante ai lavori presentata, peraltro, non conterebbe l’inserimento del dispositivo di videosorveglianza, come ripetutamente chiesto in passato dai comitati di genitori che nel quartiere si battono contro la criminalità minorile. Anche il giochetto dello scaricabarile con la Municipalità non è assolutamente plausibile”. Ha dichiarato il capogruppo di Europa Verde presso la Municipalità V, Rino Nasti. Presenti all’iniziativa anche Luca Bonetti, consigliere di Europa Verde della quinta Municipalità, la co-portavoce cittadina del Sole che Ride, Nelide Milano, l’attivista del partito verde, Rosario Ferrante, e Antonello Simeoli, consigliere della Municipalità V per Napoli Libera.