Parco del Vesuvio, dopo i roghi nella pineta tornano i sentieri

Sarà un percorso per turisti, famiglie, amanti delle passeggiate, podisti. Ma sarà anche un tour adatto a persone con difficoltà motorie e visive, poiché chi sta su una sedia a rotelle può entrarvi senza incontrare barriere architettoniche e i non vedenti troveranno indicazioni in braille. Tutto intorno, essenze tipiche dell'area vesuviana e della macchia mediterranea che possono essere percepite anche in modo tattile, oltre che visivo e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati