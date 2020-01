La carcassa di un Suv rubato nella discarica nel parco del Vesuvio

Un'officina abusiva è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Terzigno in località Tozzelle, nel perimetro del parco nazionale del Vesuvio.



Una 71enne di Pompei, un 54enne di Torre Annunziata e una 37enne di Santa Maria la Carità avevano realizzato in un capannone un'autofficina priva di qualsiasi autorizzazione, i cui rifiuti speciali pericolosi venivano sversati nell'ambiente. Nel corso del controllo i militari hanno anche trovato la carcassa di un Suv rubato. I tre sono stati quindi denunciati per ricettazione e smaltimento illecito di rifiuti. L'area è stata sottoposta a sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA