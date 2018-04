Giovedì 12 Aprile 2018, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 09:07

«Abbiamo visto quanto sta accadendo in questi giorni a causa di una voragine a via Pigna e non vogliamo vivere la stessa situazione». Queste le parole dei cittadini del Parco San Paolo nel quartiere di Fuorigrotta che da tempo lamentano la mancanza di interventi di messa in sicurezza su un principio di sprofondamento dell’asse viario , già delimitato da nastri e segnaletica stradale.«Ad una prima analisi» affermano i residenti, «sembrerebbe essere un problema di mal funzionamento delle tubature pluviali innestate al sistema fognario. Di questo però vorremmo conferma ed eventualmente interventi di messa in sicurezza. Non vogliamo aspettare che tutta la strada inizi a cedere sotto i nostri piedi. Vogliamo essere tutelati e chiediamo che sia garantita la nostra incolumità».