Parco Verde, arrestato spacciatore: la droga era nascosta in un'aiuola

È accaduto tra i palazzoni di cemento del Parco Verde di Caivano: un 51enne del posto già noto alle forze dell'ordine, poco prima di essere bloccato dai carabinieri della locale tenenza, aveva ceduto un involucro in cambio di denaro. Attorno a lui il consueto via vai che non è sfuggito ai militari.

Era nei pressi di un'aiuola, tra le erbacce nascondeva una busta in plastica contenente 11 bustine di marijuana pronte per lo smercio. Il movimento era rapido: il cliente si avvicinava, lui si chinava tra le piante e recuperava la dose; prima il denaro e poi la roba. A scambio avvenuto era pronto per il cliente successivo. Non ha fatto in tempo a smerciare altra droga, l'uomo è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L'acquirente - segnalato alla prefettura insieme ad un amico anch'egli presente - è stato trovato in possesso di un 1 grammo di erba appena acquistata.

