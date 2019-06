Parco Verde di Caivano, un cancello scorrevole e abusivo per nascondere lo spaccio: sequestrato

Venerdì 21 Giugno 2019, 14:30

Al Parco Verde, nei pressi dell’accesso all’isolato c7, carabinieri della tenenza di Caivano e agenti della polizia municipale hanno scoperto un cancello elettrico montato, abusivamente, per inibire l’accesso ad una piazza di spaccio.Il cancello scorrevole era stato montato tra due pareti di lamiera; il motore era alimentato da energia elettrica attinta dall’impianto pubblico grazie ad un allaccio diretto, anche questo illegale. Il cancello è stato sequestrato.Anche nei pressi dell’accesso all’isolato b4 carabinieri e polizia municipale hanno sequestrato istallazioni abusive: sono stati rimossi 50 paletti di ferro piantati nell’asfalto per delimitare -abusivamente- posti auto non autorizzati.