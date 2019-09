Gli agenti del Commissariato di Afragola hanno effettuato un servizio antidroga nel Parco Verde di Caivano. I poliziotti hanno notato un giovane che prelevava dei piccoli involucri da un pacchetto di sigarette occultato in un vano dei contatori elettrici, per poi venderli nella piazzetta antistante la chiesa. Gli agenti hanno bloccato l’uomo recuperando il pacchetto contenente 13 grammi di cocaina, suddivisa in 21 involucri, e hanno sequestrato la somma di 450 euro. Marco Amato, 25enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Lunedì 23 Settembre 2019, 18:39

