Servizi anti-droga quotidiani al Parco Verde di Caivano per i carabinieri della compagnia di Casoria. I carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Giovanni Alboretti, classe 96 del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno sorpreso il ragazzo mentre cedeva una dose di droga ad un cliente. Il 25enne si è accorto dei militari ed ha tentato di fuggire venendo poco dopo bloccato.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Caivano, prova a scappare al posto di blocco: aveva 7 chili di... I CONTROLLI Parco Verde di Caivano, preso pusher fratello di accusato di omicidio LA DROGA Parco Verde di Caivano, spacciatore 21enne si nasconde tra le siepi:...

Perquisito, è stato trovato in possesso di diverse specialità di droga. 117 dosi di cobret, 107 grammi di eroina, 15 dosi di hashish, 134 dosi di crack, 36 grammi di cocaina e 33 dosi di marijuana. La merce era all’interno di uno zaino. Il pusher teneva con se anche 2 radio ricetrasmittenti, del materiale per il confezionamento della droga e 1 smartphone. L’arrestato è in attesa di giudizio.