Un casa abusiva in piena rossa. E' quella che stava per essere completata all'interno del parco nazionale del Vesuvio nell'area del comune di San Giuseppe Vesuviano. Lo hanno scoperto i carabinieri forestali di Ottaviano durante un servizio di vigilanza ambientale. I militari hanno notato la costruzione di un muro perimetrale nonostante fosse ben occultato con reti.

Intervenuti sul fondo, i carabinieri hanno sorpreso cinque operai intenti a costruire un abitazione indipendente di circa 110 metri quadati. Chieste le autorizzazioni e i titoli abilitativi, i presenti non hanno fornito alcuna documentazione se non una comunicazione di ripristino di un muro. Visti i lavori non autorizzati sia in ambito edilizio che paesaggistico, i forestali di Ottaviano hanno sequestrato l'intero manufatto denunciato il committente, il titolare della ditta esecutrice e il progettista.

