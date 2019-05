Venerdì 10 Maggio 2019, 18:45

Un contributo concreto a favore del territorio del Vesuvio, per risanare la ferita inferta dall’incendio boschivo del 2017 che ha mandato in fumo oltre tremila ettari di grande valore naturalistico. Lo hanno fornito quelli di Legambiente, che hanno raccolto fondi nel corso della loro campagna associativa per promuovere la piantumazione di alberi all’interno dell’area protetta del Parco Vesuvio. Questa mattina, presso il bosco posto nel lato sud del Palazzo Mediceo di Ottaviano, sede del Parco Nazionale, sono stati piantati i primi venti alberi di leccio (quercus ilex). La seconda parte della forestazione, che consentirà nel complesso di piantare circa 300 alberi, si svolgerà a partire dal prossimo mese di novembre. Chiunque può ancora contribuire alla piantumazione di un nuovo albero diventando socio sostenitore di Legambiente collegandosi al sito dell’associazione o presso uno dei circoli dell’associazione diffusi in tutta Italia. All’evento erano presenti Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree Protette Biodiversità di Legambiente; Agostino Casillo, presidente Parco Nazionale del Vesuvio; Stefano Donati, direttore Parco Nazionale del Vesuvio; Francesca Ferro, direttore Legambiente Campania e il tenente colonnello Antonio Lamberti, comandante Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Vesuvio.