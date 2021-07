Parco del Vesuvio: sversavano reflui di attività nei frutteti, c'è il sequestro

Nel frutteto di albicocche del Vesuvio venivano direttamente riversati i reflui industriali provenienti dal ciclo produttivo dell’attività di carrozzeria, consistenti in componenti degli organi “propulsori, pneumatici usati, cerchi arrugginiti, carcasse di veicoli, materiale ferroso, olii minerali e solventi” abbandonati indiscriminatamente senza protezione e senza il preventivo processo di depurazione.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ Napoli, installazione “green” ​sui Gradini di Forcella IL CASO Vesuvio, assalto alle auto in sosta per rubare i bagagli: caccia alla...

Area vesuviana, zona rossa perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, qui la Polizia Stradale della sezione di Napoli, Distaccamento di Nola, ha sequestrato l’attività di autocarrozzeria completamente abusiva in una struttura di 100 mq all’interno di un terreno recintato di oltre 1500 mq. L’attività dei poliziotti della Stradale è frutto di un controllo amministrativo pianificato e finalizzato al contrasto dei reati di ricettazione di veicoli e parti di essi proventi da furto. Nel corso di tali controlli, gli agenti si sono imbattuti in questa officina in pieno Parco del Vesuvio circondata da frutteti coltivati ad albicocche.

All’interno del lotto di terreno hanno rinvenuto abbandonati pezzi meccanici, di carrozzeria e carcasse di veicoli, oltre a materiali ferroso e residui di olii. I poliziotti hanno accertato che tutti i reflui dell’attività produttiva confluivano direttamente nel terreno agricolo senza il preventivo processo di depurazione. Agli agenti è bastato infatti far confluire acqua all’interno delle varie caditoie e pozzetti d’ispezione per rendersi conto che convogliavano attraverso un percorso fognario, creato ad arte, direttamente nel terreno adiacente. Per l’amministratore e il socio è scattato il deferimento in stato di libertà