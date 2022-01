Parco Vesuvio, l'appello di Venanzoni: «Migliorare la gestione e rispettare i turisti»

«Le richieste da me più volte rivolte ai vertici dell'ente Parco Vesuvio sono rimaste inascoltate, al pari degli appelli che provengono dal mondo del turismo. Le mie proposte restano invariate: una gestione più semplice dei gruppi turistici, l'istallazione di una biglietteria fisica all'ingresso del parco, ma anche la creazione di bagni, poiché mancano i servizi igienici. Senza trascurare una maggiore copertura della rete telefonica in tutta l'area del Vesuvio, considerando che alcuni chilometri sono completamente scoperti». Così Diego Venanzoni, consigliere regionale della Campania.

«Amare il Vesuvio e allo stesso tempo rispettare i turisti è semplice, cominciando con la semplificazione del sistema di prenotazione delle visite dei gruppi organizzati» aggiunge Venanzoni. «L'introduzione del software ha creato non pochi disagi economici a chi opera nel settore del turismo, oltre a negare molto spesso l'accesso al cratere a chi non era riuscito a prenotare online. In una fase storica così delicata come quella attuale, la regione Campania non può permettersi di perdere alcun segmento di turismo» conclude il consigliere regionale.