Caso Pareo Park, l'Arpac decide sulla riapertura: tra oggi e domani nuove analisi

Giovedì 25 Luglio 2019, 12:00

È iniziato il conto alla rovescia per la riapertura del Pareo Park di Licola, il parco acquatico più grande del sud Italia chiuso da un mese per la presenza di batteri e inquinanti chimici nelle piscine che provocarono ustioni ed eritemi a piedi, gomiti e ginocchia ad oltre cento bambini.Ieri mattina sono stati aperti i campioni d'acqua prelevati martedì da vigili e tecnici sanitari dell'asl Napoli 2 nord che saranno analizzati tra oggi e domani: qualora i valori risultassero compatibili con quelli richiesti dalla norma per ottenere l'ok alla balneazione, l'Arpac potrà inoltrare la richiesta della revoca dell'ordinanza di sospensione delle attività del parco, per la tutela della salute pubblica, emessa il 27 giugno fa dal sindaco di Giugliano Antonio Poziello dopo il parere il parere tecnico trasmesso dal dipartimento di prevenzione dell'asl che ne chiese la chiusura. Solo a quel punto il Pareo Park potrà essere riaperto al pubblico.