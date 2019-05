Venerdì 10 Maggio 2019, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noemi si è svegliata ed ha chiesto prima della mamma e poi dei suoi giocattoli». Questa la testimonianza della zia Jessica che con altri parenti è uscita dall’ospedale per pochi minuti.«Siamo stati felici dell’arresto del colpevole di questa storia e adesso aspettiamo solo che torni a casa. Abbiamo visto in questi giorni tutto l’affetto della città e sinceramente non ce lo aspettavamo. I medici sono stati bravissimi ed hanno applaudito al suo risveglio. Vogliamo che tutto passi al più presto per dimenticarci di tutto».