«Parlateci di Bibbiano», lo striscione di Fdi a Napoli contro gli affidi illeciti

Mercoledì 24 Luglio 2019, 11:44

Uno striscione posizionato all'imbocco della galleria della Vittoria, lato via Acton, con su scritto «Parlateci di Bibbiano», dove la P di Parliamoci su sfondo verde e la D su sfondo rosso richiamano il simbolo del Pd, è stato affisso stamattina dai militanti di Fratelli d'Italia a Napoli. «Quando una certa parte politica come il Pd - spiega il coordinatore cittadino e consigliere comunale Andrea Santoro - che in quei territori ha ruoli istituzionali importanti da sempre, si piega a modelli culturali e valoriali antiteci alla famiglia naturale, il risultato è che si aprono crepe pericolose nel tessuto sociale ed in queste crepe germogliano fatti gravissimi che l'inchiesta “Angeli e Demoni” sta facendo emergere. Con dei delinquenti - prosegue - che hanno pensato bene di mettere su una vera e propria filiera degli affidi per lucrare sui minori sottratti alle famiglie».Con Santoro sono stati tra i promotori dell'iniziativa anche i dirigenti nazionali Carmela Rescigno e Pietro Diodato. «Sono una madre - spiega Rescigno -. Ô inconcepibile che non si parli dell'agghiacciante vicenda di Bibbiano. Penso a mio figlio e alla possibilità che mi venga sottratto senza reali motivazioni solo per abuso di potere e interesse economico. Non si può tacere davanti a intere famiglie distrutte, vite di bambini di padri e di madri rovinate per sempre. Fdi Non tace, urliamo affinché si faccia chiarezza e paghino i responsabili». Lo striscione è stato da poco rimosso.