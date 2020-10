Parroco a contatto con un positivo, chiude una chiesa nel Napoletano

Sacerdote a contatto con un positivo, chiude la chiesa San Ludovico D'Angiò di Marano. A comunicarlo ai fedeli è stato il parroco don Ciro Russo. "Mi hanno appena comunicato di essere stato a contatto con una persona positiva al Covid-19 - spiega don Russo - Purtroppo siamo costretti a chiudere la chiesa fino a quando non avremo l'esito del tampone". Molti fedeli, proprio stamani, si erano recati regolarmente in chiesa per partecipare alla messa. La parrocchia, però, è off limits e il parroco ha così deciso di comunicare - anche attraverso i social - i motivi alla base di tale scelta.

