Sabato 28 Settembre 2019, 16:05

Immigrato clandestino, senza permesso di soggiorno, esercitava l’attività di parrucchiere uomo-donna, in maniera completamente abusiva, in pieno centro a San Giuseppe Vesuviano. Scoperto dai carabinieri è stato denunciato mentre il negozio è finito sotto sequestro giudiziario. Sul parrucchiere, cittadino del Bangladesh, pendeva già un provvedimento di espulsione. Secondo quanto accertato dai carabinieri, guidati dal maresciallo Giuseppe Sannino e coordinati dal maggiore, Simone Rinaldi della compagnia di Torre Annunziata, il negozio, in via Ammendola, era stato avviato da un connazionale regolare, già noto alle forze dell’ordine in quanto gestore di molteplici attività sul territorio. Per questo è stato denunciato per immigrazione clandestina. Elevate anche ammende per diverse migliaia di euro da parte degli uomini dell’ispettorato del lavoro e dell’Asl di Pomigliano D’Arco.