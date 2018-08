Lunedì 13 Agosto 2018, 14:29

TORRE DEL GRECO - Via al diserbo a Torre del Greco, città alle prese con una grave emergenza rifiuti: da questa mattina sono al lavoro gli operai specializzati che stanno potando gli alberi ma soprattutto rimuovendo la vegetazione in eccesso, in centro come in periferia. Particolare attenzione alla zona della Litoranea e alle periferie dove il verde era cresciuto a dismisura.Soddisfatto il sindaco Giovanni Palomba: “Ogni promessa è debito, in campagna elettorale avevamo promesso di risolvere il problema delle erbacce e doverosamente le erbacce stanno sparendo dalla nostra bella città, giusto il tempo di bandire una gara trasparente e legittima ad un prezzo giusto e congruo”.Ma la crisi della spazzatura non è affatto risolta: le isole ecologiche sono sempre al collasso e tutta la città è sepolta da cumuli di immondizia. I problemi più sono sono l’umido - che resta a terra e richiama topi e scarafaggi - e gli ingombranti, per i quali c’è il divieto di conferimento.