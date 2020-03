Scuole chiuse, genitori in difficoltà, ma il virus non ferma l'Asso.Gio.Ca.(L'Associazione gioventù cattolica, presieduta da Gianfranco Wurzburger) . che promuove il "Campus anricoronavirus" al Giardino degli Scalzi a Materdei. Si parte lunedì, intanto proseguono le iscrizioni: già sono arrivate dodici adesioni. Le iscrizioni proseguono via mail all' indirizzo serviziocivile@assogioca.org specificando nome e cognome del bambino, età e se entrambi i genitori lavorano.



Il campus si svolgerà da lunedì a venerdì in due turni giornalieri: dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Venticinque bambini per turno, in modo da evitare assembramenti. Destinatari: i bimbi dai 6 ai 12 anni della II e III Municipalità. Il campus si svolgerà in uno spazio di 2700 metri quadri: il “Giardino degli scalzi”, struttura settecentesca, affidata all'associazione dal 2013 in comodato d’uso gratuito dall’arciconfraternita dei Pellegrini. "La nostra idea – spiega il presidente Wurzburger - è sensibilizzare all’ambiente e nello stesso tempo impegnare i bambini in percorsi didattici, salvaguardando le condizioni igieniche»



Da lunedì si dedicheranno al progetto quaranta animatori a disposizione dai 18 ai 29 anni, che seguiranno individualmente i minori per garantire che ogni attività si svolga nel rispetto delle norme igieniche.

«Abbiamo un’altra sorpresa – dice Wurzburger - per chi non potrà esserci, c’è Teleassogioca, un canale youtube in cui saranno caricati quotidianamente giochi, divertenti ma educativi a partire dalle ore 14». © RIPRODUZIONE RISERVATA