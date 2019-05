Parte male l'estate sulla Litoranea di Torre del Greco: incivili lasciano la pizza nelle aiuole

Sabato 25 Maggio 2019, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Al primo vero weekend estivo tornano puntuali gli incivili in riva al mare. Accade in Litoranea a Torre del Greco, 7 chilometri di lungomare puntellati da palme, stabilimenti balneari privati e free beach: in una delle aiuole del litorale ci sono i resti di una cenetta consumata al volo venerdì sera sulle panchine fronte spiaggia. Un cartone contente gli scarti di una pizza, qualche lattina di birra gettata nel giardinetti e una manciata di tovaglioli usati.Lo spettacolo ha indignato residenti e famiglie della zona e fatto arrabbiare gli imprenditori del mare, che provvedono di tasca propria alle pulizie extra di marciapiedi e aiuole. «Che maleducazione, che inciviltà - sbottano gli abitanti della Litoranea - A dieci metri di distanza ci sono cassonetti e l'isola ecologica. Serve educazione civica se vogliamo fare del lungomare un attrattore turistico». Tra oggi e domani i lidi della Litoranea apriranno ufficialmente i battenti, dando il via alla stagione estiva 2019.