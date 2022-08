Parte il progetto del bike sharing penisola sorrentina per una mobilità più green

La mobilità dolce e sostenibile arriva in penisola sorrentina. Nella sala consiliare del Comune di Sant’Agnello è stato presentato il progetto di bike sharing comprensoriale di cui l'ente guidato dal sindaco Piergiorgio Sagristani è capofila. Un servizio che consente di utilizzare bici elettriche nelle località di Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense.

Si parte da Sant’Agnello con una sperimentazione iniziale e poi saranno coinvolti tutti gli altri Comuni entro fine anno. Un’app consentirà l’individuazione delle zone in cui si trovano le postazioni e le bici disponibili. Per gli utenti sarà possibile partire da un Comune e lasciare la bici in un altro. La tariffa è pensata per incentivare l’uso con una differenziazione tra residenti e turisti.

«Ringrazio l’assessore Clara Accardi per il tempo e la passione che ha dedicato al progetto e tutti i primi cittadini e gli assessori dei Comuni coinvolti per la fattiva collaborazione – ha sottolineato il sindaco Sagristani -. Andiamo avanti insieme per una mobilità sostenibile ed una penisola sorrentina sempre più green».