Concorsi pubblici accessibili ai disabili, proposta di legge in Consiglio regionale Campania

NAPOLI - È stata presentata quest’oggi la proposta di legge «Criteri per la selezione dei concorrenti ai concorsi pubblici, indetti nella Regione Campania». L’obiettivo è quello di rendere accessibili i concorsi pubblici alle persone affette da varie forme di disabilità, tenendo anche conto delle varie percentuali di disabilità. La legge nasce dal confronto e dalla collaborazione con il dottor Luigi Mangone, vicesegretario della Fand (Federazione tra le associazioni Nazionali delle persone con disabilità).



A presentare la proposta nell'assise regionale, il consigliere del Pd Gianluca Daniele. «L'intento di questa proposta di legge – spiega Daniele - è quello di sanare un vuoto normativo teso a disciplinare la partecipazione e la selezione dei concorrenti ai concorsi pubblici, banditi a mente della Legge 68/99 che, di fatto, finisce per vanificare lo spirito delle varie norme mirante a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro di tutte le persone affette da disabilità. Infatti, attualmente, - incalza il consigliere democrat - la selezione dei concorrenti viene effettuata attraverso una prova d'esame comune a tutti i partecipanti, senza tener conto delle varie disabilità e delle varie percentuali di invalidità. La proposta di legge, - conclude Daniele - partendo dalla considerazione che le disabilità non sono un "unicum omogeneo", ma una miriade di diversità, propone un criterio selettivo che, individuando categorie di disabilità omogenee mira a garantire effettive condizioni di parità fra i partecipanti».