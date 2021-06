Partita a carte nella sala giochi senza autorizzazione: sequestrato circoletto

Gli agenti della divisione polizia amministrativa e sociale hanno effettuato un controllo a un locale in piazza Santa Maria della Fede dove hanno sorpreso nove persone intente a giocare a carte.

I poliziotti hanno accertato che la struttura era utilizzata come sala da gioco ed era priva di autorizzazione e, per tale motivo, hanno sanzionato amministrativamente il gestore denunciandolo per non aver esposto la tabella dei giochi proibiti; inoltre, l’uomo è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 per aver consentito l’accesso agli avventori ed è stata altresì disposta la chiusura della struttura per 5 giorni.