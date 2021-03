Partite Iva, la class action di Napoli: «Notai e ingegneri in crisi»

Una class action per le partite Iva messe in ginocchio dal Covid. In pochi giorni sono già circa 200 le adesioni all'iniziativa promossa dalla Confederazione Imprese e Professioni. Entro il 20 aprile il ricorso verrà presentato al Tar, e la richiesta di risarcimento riguarderà «i costi fissi sostenuti dalle attività in oltre un anno di pandemia», spiegano dalla Cip. La forbice sarà larga, dunque, dai «12 ai 100mila euro». Dato importante: la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati