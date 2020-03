Saranno 36 le nuove telecamere che si uniranno a quelle già presenti in città, per sorveglieranno le zone ritenute più a rischio. Si parte questa mattina con i lavori su via Oliviero Zuccarini, per l’allaccio delle prime camere mobili che vigileranno sull’area della stazione di Scampia.



Un primo tassello di un progetto che si svilupperà anche nelle zone di Secondigliano e dei baretti di Chiaia, nell’arco dei prossimi cinque mesi. Lavori interamente finanziati dalla regione Campania e che - in questa prima fase - sono già costati 300mila euro.

«Progetto importante - afferma il presidente della regione Vincenzo De Luca - che servirà ad aiutare la riqualificazione del territorio. Purtroppo registriamo da tempo fenomeni relativi all’azione delle baby gang, ma qui a Napoli siamo arrivati oltre il limite di tollerabilità. Oltretutto anche tra le forze dell’ordine c’è frustrazione. Perché non ci sono norme nazionali che consentano una repressione efficace, dei fenomeni malavitosi. Con queste camere intanto, collegate con il ministero dell’interno, con questura e Carabinieri, vogliamo fare la nostra parte».

