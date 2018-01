Venerdì 5 Gennaio 2018, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 12:52

NAPOLI - Al via i saldi tra entusiasmi e diffidenze. A Napoli le strade dello shopping cominciano a popolarsi nel cuore della mattinata; pochi, però, stringono nelle loro mani già qualche busta. «Bisogna osservare bene, stare attenti ai cartellini» commentano alcuni acquirenti.«Ci siamo fatti dei giri già nei giorni scorsi, conosciamo i prezzi d'origine dei capi che ci interessano, per cui andiamo a colpo sicuro. Abbiamo già acquistato qualcosina, soprattutto abbigliamento sportivo» commentano due ventenni, all'uscita di un negozio di intimo dove, però, non hanno trovato nulla.Gran parte delle vetrine del centro sono già allestite con grandi scritte che mettono in evidenza gli sconti. Qualcuno sta ancora facendo gli ultimi preparativi, poco fiducioso nei possibili incassi. «Non ci aspettiamo molto. Napoli è circondata dai centri commerciali e le persone preferiscono recarsi in luoghi del genere piuttosto che acquistare nei negozi in strada» commenta Antonio Catapano, titolare di un negozio di abbiagliamento in via Toledo.