Partorisce con l'aiuto dei poliziotti, giovane mamma salvata dal 113 nel Napoletano

Non vedeva l'ora di nascere. Ed ha sorpreso la sua mamma in casa prima della scadenza prevista dal ginecologo.

Una giovane mamma a Castellammare stamattina ha partorito con l'aiuto del 113.

Colta dai dolori improvvisi e sola in casa alla periferia della città stabiese ha chiesto aiuto alla polizia ma senza riuscire a dar informazioni precise.

Gli agenti di via De Gasperi guidati dall'ispettore capo Rita Villani son riusciti a rintracciare la telefonata e sono arrivati giusto in tempo per far nascere la piccola Sophie di quasi 3 chili.

Dopo i primi momenti concitati ed emozionati la mamma e la sua neonata in buone condizioni sono state poi trasportate all'ospedale San Leonardo accolte dal personale medico di ostetricia e neonatologia.

