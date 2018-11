Party nei luoghi d'arte di Napoli: la Procura apre un'inchiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 14 Novembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 14-11-2018 07:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capire chi li gestisce e in base a quali procedure vengono affidati. Capire chi è responsabile, dopo che sono stati assegnati (fosse anche per una notte), chi paga le conseguenze di una cattiva gestione. È il filone investigativo che riguarda la gestione di monumenti, chiese, luoghi sacri da un punto di vista religioso o semplicemente edifici di importanza storica: un'inchiesta che prende le mosse da alcuni report giornalistici che hanno sollevato il caso di party, kermesse e eventi di mondanità all'interno di strutture monumentali.È il caso della chiesa di San Gennaro all'Olmo, solo per citare il caso più recente, che ha ospitato una festa in maschera - stile Halloween - con tanto di ragazze in minigonna sedute sull'altare e su altri arredi ecclesiastici.