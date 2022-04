Pasqua a Ischia, offerte civetta sul web e denunce in Procura: «Soggiorni in hotel da 10 euro»

Soggiorni turistici a 10 euro, oppure con formula roulette che nascondono la fregatura dietro l'angolo per l'ingenuo cliente. Il raggiro mascherato sotto la veste di una offerta allettante corre in rete e danneggia non solo centinaia di vacanzieri, ma anche la credibilità di numerose strutture alberghiere e più in generale il brand turistico di Ischia. È dunque un vero e proprio spettro quello che da una costa all'altra dell'isola verde (dove...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati