Pasqua a Napoli, mille arcobaleni anti-Covid dagli angeli in ospedale

«Forza bimbi, ce la farete. Andrà tutto bene!». Sono tante le frasi che i bambini napoletani hanno scelto di scrivere su fogli dove hanno disegnato colombe della pace, uova di pasqua e arcobaleni al pari dei loro coetanei ricoverati al Santobono-Pausilipon. Pensieri anti Covid per i piccoli che non passeranno il giorno di Pasqua insieme alle loro famiglie. Una simbolica catena di solidarietà che ha visto uniti sia i bambini che sono in una stanza di ospedale tanno e sia quelli che sono con i loro genitori. Ad affiancare i piccoli, in entrambi i casi, associazioni, scuole e imprenditori.

Felpa scura, pantaloni e lunghi capelli neri, C., 7 anni, mostra sorridente la gamba ingessata con la frase «andrà tutto bene». Lei è una delle bimbe che - nonostante sia in cura al Pausilipon - può tornare a casa. E insieme ad altri bimbi ricoverati ed ex pazienti ha voluto imprimere il suo messaggio di speranza su uno dei tanti disegni di solidarietà per i piccoli che soffrono. Come lei G., che di anni ne ha 8 e fa la spola tra casa e ospedale ogni volta che deve sottoporsi alle terapie: tra le le mani un disegno con i colori dell'arcobaleno e una scritta, Forza Italia, per sollevare i bimbi di tutto il Paese. Ma protagonisti dei disegni anti Covid sono soprattutto loro, i piccoli ammalati oncologici, ritratti insieme a un'infermiera mentre stringono tutti insieme il cartellone su cui hanno scritto slogan solidali per tutti i bimbi. Tanti gli attestati di solidarietà verso i minori ricoverati anche dagli alunni della scuola Radice-Sanzio-Ammaturo, come A., 9 anni, che su uno fondo colorato di azzurro con un pulcino, una campana e un uovo li dedica «ai bimbi che soffrono». O come A., 10 anni, piccola volontaria dell'associazione Città Senza Periferie, che incita i pazienti ricoverati a non mollare: «Forza bimbi! Siete forti. Ce la farete». Voci di speranza che fanno riflettere sul difficile momento che, psicologicamente, sta vivendo il mondo dell'infanzia.



A scendere in campo per i piccoli oncologici l'associazione Angeli Guerrieri della Terra dei Fuochi, che ha raccolto i disegni dei pazienti e ha lanciato un'iniziativa per sostenere anche dopo le festività le famiglie nei percorsi di cura per cancro e leucemia causati dal disastro ambientale: l'uovo sospeso. «Il virus non ci ferma - spiega la presidente Tina Zaccaria - non abbiamo abbandonato i nostri piccoli angeli. Rischiare di contagiare un bambino già immunodepresso significa mettere la sua vita in pericolo, per questo bisogna restare a casa». A sostegno del Pausilipon anche Gay-Odin, che ha donato uova di cioccolato al dipartimento di oncologia ed ematologia. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'associazione Genitori Insieme onlus: anche in questo caso i volontari hanno realizzato laboratori per i piccoli pazienti, da cui sono nati i disegni anti Covid.