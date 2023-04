Pasqua a Napoli, nuovo incontro con i sindacati per garantire metropolitana e funicolari

«Per garantire ai cittadini e ai tanti turisti in città il servizio di metropolitana linea 1 e funicolari nel pomeriggio di Pasqua - si legge in una nota diffusa dall'Anm - l'azienda sta profondendo il massimo impegno, attraverso una serie di riunioni con le Parti Sociali per raggiungere un’intesa. Si è da poco concluso un proficuo ma non definitivo incontro con i sindacati per per la concretizzazione di questo obiettivo. Le parti si sono aggiornate a domani mattina».

In ballo oltre ai compensi per il lavoro nel giorno festivo anche altre richieste avanzate dalle parti. Si spera che domani si chiuda definitivamente la trattativa.