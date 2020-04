Pasqua blindata a Napoli e in Campania: cinquemila agenti contro la fuga verso le spiagge

Una task force per blindare la Pasqua. È scattato da ieri anche a Napoli il piano straordinario che dovrà vigilare sul rispetto delle norme anti-contagio. Mobilitati, nella sola area metropolitana del capoluogo campano, oltre 5000 uomini delle forze dell'ordine. E da quarantott'ore ad essi si sono aggiunti altri uomini e donne dell'Esercito. Guai ad allentare la presa, proprio adesso, come ha ricordato al Mattino il prefetto di Napoli, Marco Valentini.



È vero, non siamo in guerra. Non si possono certo paragonare questi giorni a quelli dei due conflitti mondiali del secolo scorso. E la pandemia non trova confronto con i bombardamenti, le raffiche di mitra, i rastrellamenti, le deportazioni. Ma la strategia per lottare contro questo nuovo nemico invisibile, a ben guardare, resta la stessa: e dunque per combatterlo bisogna agire per terra, per cielo e per mare. Ed è esattamente questo il piano messo a punto a Napoli e in tutta la Campania per evitare che i soliti irresponsabili - quelli che credono sia cessata l'emergenza, gli irresponsabili e i furbetti che cercano di eludere a tutti i costi i divieti - possano far danni.

Polizia di Stato, carabinieri, finanza e polizia locale in prima linea: tutti - sotto il coordinamento della Prefettura - hanno predisposto un'ulteriore intensificazione dei controlli, volta soprattutto ad impedire gite fuori porta e spostamenti non necessari verso le zone tradizionalmente frequentate per la giornata del Lunedì dell'Angelo. Presidiate le tangenziali, le barriere autostradali, ma soprattutto gli imbarchi da e verso le isole e la Costiera Sorrentina; sorvegliati speciali restano anche il Parco del Vesuvio, il lungomare Caracciolo e l'area flegrea. Droni ed elicotteri sorvoleranno i litorali: il bel tempo e le temperature saranno inevitabilmente complici dell'idiozia di chi cercherà in un bagnasciuga l'evasione dagli isolamenti.

Si rischia grosso a violare le norme e i regolamenti. Napoli, la Campania e tutto il Sud vivono un momento cruciale: e nei giorni scorsi si sono purtroppo registrati allarmanti allentamenti sul fronte dei rischi legati a capannelli, assembramenti e violazione delle prescrizioni. Ieri mattina a Napoli lunghissime file, spesso disordinate, agli ingressi di negozi e supermercati. Proprio per questo sulla città e in tutta la provincia sono stati rinforzati i dispositivi di sicurezza, con l'impiego di agenti e militari in divisa e in borghese, ai quali si sono aggiunte le unità cinofile e - sugli specchi d'acqua, oltre alle motovedette di Capitaneria di Porto e Guardia Costiera - persino gli acquascooter dell'Ufficio prevenzione generale e le Unità operative antiterrorismo.



Nonostante i divieti di vendita online e al dettaglio imposti alle pasticcerie, ieri a Napoli sono comunque stati venduti sottobanco pastiere, casatielli e dolci pasquali. Anche da noti negozi, purtroppo. La Polizia Postale di Napoli ha individuato numerose pasticcerie che effettuavano vendita online al dettaglio di dolci: le aziende avevano realizzato pagine web dedicate alla vendita online, corredate dalle fotografie dei prodotti offerti con l'indicazione del relativo prezzo. Almeno una decina i titolari di esercizi commerciali denunciati, e a tutti quelli che offrivano online la vendita (vietata da un'ordinanza regionale) sono state chiuse le pagine web.