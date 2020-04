Pasqua blindata a Sorrento: spiagge sorvegliate speciali a Pasquetta

Pasqua blindata sulle strade del centro, al porto di Marina Piccola e nelle aree collinarti. A Meta, il sindaco Giuseppe Tito, ha fatto il giro del paese accompagnando il parroco a benedrire le famiglie. Tantissimi i fedeli affacciati ai balconi, per accogliere il sacerdote, sceso dall'auto della polizia municipale per lasciare disperdere l'acqua santa, a debita distanza, in diretta su Facebook.

Per il resto, da sottolineare come la penisola sorrentina abbia accettato il divieto di accesso, in linea con le norme vigenti. I controlli verranno potenziati domani per prevenire l'arrivo dei proprietari delle seconde case e l'assalto alle spiagge. A presidiare il territorio a Pasqua e dintorni, un coordinamento interforze in atto tra carabinieri, polizia di Stato, polstrada, guardia di finanza, polizia metropolitana, militari dell'Esercito e della Capitaneria di porto, agenti dei comandi di polizia locale. A Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense decolleranno anche i droni con pattuglie dedicate alla verifica del rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 anche nei luoghi meno accessibili. L'obiettivo di fondo è di scoraggiare qualsiasi tentativo di assembramento di persone. Gli agenti di polizia municipale di Massa Lubrense, che effettuano il servizio h24, hanno denunciato tre proprietari dei seconde case, provenienti da Napoli e dintorni, diretti nelle rispettive abitazioni di Marina del Cantone, di Villagio Caso e del borgo collinare di Torca. Bagnanti improvvisati sorpresi a Marina Cantone e Marina della Lobra. Lungo le spiagge controlli particolareggiati dei militari della Capitaneria di porto. In specifici orari, con l'impiego delle motovedette di polizia marittima, sarà ispezionato il litorale da mare, in particolare nel fiordo di Crapolla e nelle baie di Mitigliano e Ieranto, che ricadono nella Riserva marina protetta di Punta Campanella.



Stop ai treni dell'ex Circumvesuviana oggi e domani. Off limits anche la funivia di Monte Faito, ferma alla stazione di Castellammare per l'impossibilità di rispettare le norme di distanza dei passeggeri per le ridotte dimensioni della cabinovia. Il servizio su gomma dell'Eav, invece, funzionerà anche domani fino alle ore 13. La Sita, che collega Sorrento alle frazioni di Massa Lubrense, ha predisposto due turni del personale per coprire l'orario di servizio dalle ore 7 alle venti. Sospese le corse che collegano con la costiera amalfitana, dove funzioneranno, invece, i collegamenti interni.