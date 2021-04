Pasqua a Napoli, controlli a Chiaia: identificate 354 persone e multe

Sabato e ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando, i militari dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti Covid-19 nella zona dei “baretti”, via Caracciolo e via Partenope, hanno controllato 51 veicoli e identificato 354 persone, di cui due sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché sorprese a consumare in strada bevande alcoliche e cinque perché trovate fuori dal proprio domicilio o dal proprio comune di residenza senza valida motivazione.