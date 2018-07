Martedì 17 Luglio 2018, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 14:29

SANTA MARIA LA CARITÀ Un grave incidente stradale per una giovanissima promessa del calcio, il napoletano Pasquale Carlino. Ieri sera il tweet dell'Inter, la sua società, per il 16enne gragnanese. Pasquale si è schiantato con la motocicletta contro un'auto in sosta ed è ora ricoverato in gravi condizioni presso il reparto rianimazione dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Lotta per la vita il 16enne in forza alle giovanili del club nerazzuro che si è stretto intorno alla famiglia. In serata l'Inter ha inviato un messaggio di supporto al giocatore tramite twitter: «Forza Pasquale, tutta l'Inter è con te».Carlino era a bordo di una potente motocicletta, una Yamaha 900 di colore nero, guidata da un amico di 18 anni - sprovvisto della patente - che ha perso il controllo del mezzo sbandando e finendo contro una Opel parcheggiata al lato della carreggiata di via Polveriera, arteria stradale che dal comune sammaritano porta a Sant'Antonio Abate.Ora il 18enne gragnanese che era alla guida, pur non avendo la patente necessaria per portare quel mezzo di grossa cilindrata, è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. Il 18enne ha riportato lesioni e fratture alle gambe e alle braccia e un forte trauma cranico mentre il 16enne Pasquale ha riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale e un trauma al volto.