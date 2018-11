L'ex boss Scotti, il no del Tar: «Accuse non dimostrabili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 9 Novembre 2018, 12:25

Bocciato anche in via amministrativa, prima di essere stroncato sul nascere - e sul piano strettamente penale - come aspirante collaboratore di giustizia. Strana parabola per Pasquale Scotti, ex boss della nco di Cutolo, per trent'anni latitante in Brasile, prima di dichiarsi disponibile a collaborare con la giustizia: la sua esperienza di pentito è durata solo qualche mese, bloccata dalla stessa Dda di Napoli che ne aveva accolto le prime dichiarazioni, e a nulla è servito rivolgersi al Tar per ottenere la sospensione del provvedimento di revoca del programma di protezione riservato ai pentiti. È di questi giorni infatti il deposito del provvedimento amministrativo, con il quale viene respinta un'istanza di Pasquale Scotti, deciso a far valere le proprie ragioni fino alla fine, e con tutti i mezzi legali a disposizione, di fronte alla presa di posizione della Procura di Napoli.Un breve prologo del caso Scotti. Pochi mesi fa, al termine di una valutazione delle dichiarazioni messe nero su bianco da Pasquale Scotti, la Procura di Napoli ha deciso di non concedere il programma definitivo di protezione riservato all'ex numero due della Nco. O meglio: si tratta di una revoca di provvedimento provvisorio di protezione assegnato a Scotti nei primi sei mesi di collaborazione, di fronte all'esigenza di vagliare e mettere a frutto le sue dichiarazioni da boss pentito. Ed è stato proprio il vaglio critico esercitato dalla magistratura napoletana a rendere inevitabile lo stop alla carriera di pentito dell'ex boss Scotti. Parole non nuove, non riscontrabili o, in terza battuta, non processabili (in quanto lontane nel tempo e riconducibili a personaggi ormai deceduti), secondo le conclusioni del pool guidato dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli e dai pm Gianfranco Scarfò e Ida Teresi. Uno stop recepito e ratificato anche dalla Procura nazionale antimafia, contro il quale Scotti ha provato ad adire le vie legali. Si è rivolto al tar, facendo riferimento all'esistenza di una procedura già approvata dalla Procura che, in quanto tale, non poteva essere revocata. Ieri, il rigetto dell'istanza firmata da Scotti, con la notifica del provvedimento che conferma la legittimità formale del provvedimento adottato dai pm napoletani.