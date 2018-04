Sulla A4 la Società Autostrade segnala rallentamenti e code a tratti tra Bergamo e Brescia e nei dintorni di Milano. Rallentamenti si registrano anche ai nodi autostradali di genova, Bologna e Rimini. Code più consistenti (fino a 7 chilometri) invece si sono formate, per il traffico intenso, tra Acerra e Salerno sulla A1 Roma-Napoli. Auto ferme anche tra Settebagni (Roma) e la diramazione per Roma Nord stavolta per un incidente. E ancora. sei chilometri di coda tra Villa Literno e Napoli Nord.

Lunedì 2 Aprile 2018, 14:29

A Pasquetta sono circa 11 milioni gli italiani che hanno scelto di fare la gita fuori porta. E' quanto stima la Coldiretti.E' una giornat di traffico intenso soprattutto sulle strade che portano al mare. Lo comunica Astral Infomobilità spiegando che sul grande raccordo anulare in carreggiata interna ci sono code dall'allacciamento con la A24 alla Pontina; in esterna, invece, si procede molto a rilento dalla Casilina alla Cassia. Sulla Pontina si sta in fila da Mostacciano a Castel Romano verso Pomezia. Stessa situazione sulla via Nettunense dalla Pontina a via del Genio Civile verso Anzio ma qui per un incidente. Trafficata la litoranea tra Ostia e Anzio in entrambe le direzioni. Sulla via del Mare code da Dragona a Ostia e su via dell'aeroporto di Fiumicino dal Ponte di Tor Boacciana a Trincea delle Frasche verso Fiumicino. Si sta in fila anche sull'Aurelia dal Raccordo a Castel di Guido in uscita da Roma.Code sulla Cassia da Tomba di Nerone alla Giustiniana verso La Storta, incolonnamenti sulla Cassia bis dal Raccordo a via della Giustiniana per incidente. Sulla Casilina si rallenta all'altezza del centro abitato di Borghesiana mentre sull'Appia il traffico è congestionato da Ciampino a Castel Gandolfo verso Albano Laziale con ripercussioni sulla via dei Laghi a partire dall'Appia per arrivare proprio al lago.Rallentamenti e code per traffico intenso si registrano dalla tarda mattina anche sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino Alto Adige. I tratti interessati sono quelli da Trento nord ad Affi, in direzione sud e da Bressanone a Vipiteno, in direzione nord. Si tratta di traffico dovuto alla presenza di turisti in questi giorni di vacanza di Pasqua. Le previsioni dell'Autobrennero del resto segnalavano per la giornata di oggi bollino rosso sia alla mattina che al pomeriggio in direzione sud e rosso anche in direzione nord alla mattina.