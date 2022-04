Pasquetta a Napoli, beffati turisti e napoletani: «Parchi chiusi senza preavviso»

È stata una pasquetta in chiaroscuro, di sole, parchi chiusi e boom turistico nelle vie del food. Tanti i delusi visitatori e non tornati sui loro passi, dopo aver dovuto rinunciare al pic-nic sui prati del lunedì in Albis davanti ai cancelli chiusi di Capodimonte, della Floridiana, del Virgiliano o della Villa Comunale. Nessun parco aperto, ieri. Musei pieni ma non sold-out. Sorriso larghissimo per gli imprenditori del cibo, con pizzerie e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati